Talačka kriza u Francuskoj, dve osobe ubijene, napadač borac ISIS-a (foto)

Dve osobe ubijene su u gradu Trebu, blizu Tuluza, gde je u toku talačka kriza.

Naoružani napadač upao je u supermarket i u njemu drži zarobljene ljude.

Prema prvim informacijama, u trenutku upada napadača u supermarketu je bilo osmoro ljudi.

Policijske jedinice su na licu mesta.

#USA: A gunman is holding several people hostage in a supermarket in Trèbes, in the south of France. Police special forces have rushed to the Super U shop, near #Carcassonne. A prosecutor says the gunman claims to be in the #IslamicState group. pic.twitter.com/K1fpXpxf9W

— ابـو شيخه (@q_op78s) March 23, 2018