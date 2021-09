Talibani priredili „sahranu“ za SAD i NATO (video)

Pristalice talibana održale su u utorak u istočnom gradu Hostu lažnu sahranu, tokom koje su nosili improvizovane kovčege prekrivene zastavama SAD, Francuske, Velike Britanije i NATO.

Lažna sahrana, tokom koje su nosili kovčege ulicom kroz masu ljudi, deo je slavlja koja se održavaju širom Avganistana nakon povlačenja američkih vojnika.

Neki od prisutnih držali su pištolje uperene uvis, dok su drugi mahali talibanskim zastavama ili snimali povorku mobilnim telefonima, prenosi Rojters.

Zvaničnik talibana Kari Said Hosti rekao je za lokalnu televizijsku stanicu da je 31. avgust njihov zvanični „Dan slobode“, prenosi Rojters.

The Taliban celebrated today by holding a mock funeral with coffins draped in British, US and NATO flags pic.twitter.com/hQZKjY0jWZ

— Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) September 1, 2021