Tanjug u Njujorku: Grad koji nikad ne spava sada čeka buđenje

NJUJORK – Njujork 14 meseci nakon izbijanja pandemije i vakcinacije započete u decembru i dalje ostavlja utisak uspavane lepotice, a ne jednog od najmoćnijih gradova na planeti,grada za koji važi geslo da nikad ne spava, što je očigledno bio i razlog za odluku da se u njegovo buđenje uloži 30 miliona dolara.

Reč je o nedavno najavljenoj turističkoj kampanja najvećoj u istoriji grada koja se obrazlaže porukom „samo je jedan Njujork na čitavoj planeti“,pa će 30 miliona dolara iz buđeta grada biti uloženo u oživljavanje industrije turizma koja je zapošljavala 400.000 ljudi i u lokalnu ekonomiju ubrizgavala 70 milijardi dolara.

Ni potvrda o vakcinaciji, a ni negativni testovi uskoro neće biti potrebni za dolazak u grad, koji ima 8,3 milioma stanovnika.

„Želimo vas ovde“, želimo gomile aktivnosti na otvorenom, energično leto“, naveo je gradonačelnik Bil de Blasio pozivajući svakog Njujorčanina da se uključi u kampanju i pozove svoje prijatelje da posete Njujork.

De Blasio kaže da će 1. jula grad ponovo početi da živi punim plućima i da šalje pozitivne vibracije.

I pored optimizma zasnovanog i na tome što je u gradu već dato 6,3 miliona vakcina, Velika jabuka se još budi,u šta se uverio novinar Tanjuga pre par dana uz utisak da je da je u centru Beograda, sada mnogo življe nego u mnogim delovima Menhetna, nekada prepunim energije i turista iz celog sveta.

U metrou „ukrašenom“ slikama smajlija sa maskama na kojima piše „ovako možete spasiti život i nekome koga ne poznajete“ moguće je u potpunosti držati propisanu distancu, jer danas se njime dnevno preveze skoro dva miliona ljudi – za 60 odsto manje nego pre pandemije.

Volstrit, finasijsko srce grada i ne samo grada već celog sveta pusto je. Broj ljudi na ulicama mogao bi izbrojati i đak prvak i bez obzira na činjenicu što tuda vode ulice do Bateri parka i polazišta „ferija“ do Staten Ajlanda i onog drugog do najpoznatije turištičke atrakacije – kipa Slobode koju su SAD na poklon dobile od naroda Francuske 1886. i ostrva Elis posvećenog imigrantima. Kažu da 40 odsto Amerikanaca ima barem jednog pretka koji je u zemlju snova došao upravo tim putem.

Ispred čuvenog bika – simbola snage i optimizma njujorške finansijske četvrti ali i američkog naroda, vrednog više od 300.000 dolara nekada se čekao red za fotografisanje, danas jedva da tu stoji neko iako urbana legenda kaže da ćete biti puni para ako ga pomazite po posebnim – muškim delovima.

Memorijal centar podignut na mestu Kula bliznakinja, srušenih 11. septembra 2001. toliko je pust da je njegova impresivnost izbledela.

Obližnja radnja širom sveta poznata po graderobi i stvarima za kuću najpoznatijih brendova čije su cene toliko niske (da se u Srbiji ne mogu ni zamisliti), pa se zbog njih nekada iz Evrope dolazilo u šoping samo na vikend, zatvorena je.

Pust je i Pearl Steet u čiji su asfalt utkane osrtige koje su u NJujorku bile popularne u 19 veku kako za jelo tako i za pravljenje nakita, kao i Tribeca, nadaleko poznata po filmskom festivalu. Malo je i onih koji su krenuli u šetnju ka jednom od najčuvenijih mostova – Bruklin bridžu.

Duž Hadsona i Ist rivera kao i po Central parku u najvećem broju vide se samo zaljubljenici u trčanje, što možda i ne čudi imajući u vidu da je Njujorški maraton jesenas obeležio pola veka postojanja, sa titulom najmasovnijeg na svetu.

Ni MoMA-a iako pun ljubitelja moderne umetnosti ne može popraviti utisak i stvoriti sliku da je sve kao pre, slično je i sa Metropolitenom ili Gugenhajmom.

Od 700 hotela 200 je zatvoreno, a cene za one sa nama najzvučnijim imenima simbolične su, ako se zna da je to srce Menhetna, Tajms skver …. U Njujorkeru u čijim sobama 3328 i 3327 je poslednjih 10 godina živeo i radio Nikola Tesla, dvokrevetna soba košta 78 evra.

Pored „trgova“ poput Vašington ili Junijon skvera gde se u većem broju okupljaju mladi, postavljena su i kombi vozila u kojima se može uraditi PCR test i to „bez troškova za džep“.

Ljudi nema ni na Brodveju, gde igra po koja predstava. Botaničke bašte su in, iako su njihove tropske biljke i dalje pod ključem. Svi posetioci tu mogu da leže i uživaju u živoj klasičnoj muzici među rascvetalim drvoredom japanskih trešanja.

Hram Svetog Save na Menhetnu, izgoreo na Vaskrs 2016. nedavno je dobilo obrise koje zaslužuje, ali bogosluženja još nema kao u drugim ckrvama u kojima se u najužem krugu održavaju i krštenja.

Grad je dobio nekoliko novih visokih zgrada a duž ulica, uz restorane izniklo je nebrojeno mnogo drvenih „kućica – baštica“ za bezbedan boravak gostiju.

Glavni njujorški aerodrom JFK, na koji sleće i avion Er Srbije, a od pre nekoliko dana onaj sa likom Nikole Tesle, tek da nije pust, iako se ni u jednom redu za pasošku kontrolu, a ima ih 60, ne primećuje da je broj onih koji mu se uvek vraćaju smanjen.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.