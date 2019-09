Taravari: S Kurtijem sviće novi dan, albansko proleće počinje

GOSTIVAR – Ako na Kosovu pobedi Pokret Samoopredeljenje i Aljbin Kurti, za Albance će “svanuti novi dan”, uveren je gradonačelnik Gostivara, Arben Taravari, koji poručuje da je “albansko proleće počelo”.

Nakon boravka Kurtija u Gostivaru, Taravari je na svom Fejsbuk profilu pozvao Albance da glasaju za Samoopredeljenje, te da Kurtija vidi kao “lek” za izlečenje kosovskog društva i boljitak svih Albanaca.

Praveći paralelu između raka, kao jedne od najagresivnijih dijagnoza, i politike, Taravari kaže da u su “državne institucije” ogrezle u kriminalu.

Dobra vest je, smatra, što je ovaj rak, kako kaže, izlečiv , ali i da je za to potrebno jedinstvo, odnosno angažovanje svih.

“Polazeći od Kosova i nastavljajući do Makedonije akcija je počela, albansko proleće je počelo! U to ime, pozivam sve Albance u Makedoniji da podrže Samoopredeljenje na Kosovu. S pobedom na Kosovu, to će biti najveći korak ka spašavanju naših porodica od raka vlasti koja ugrožava naš život. Neka Samoopredeljenje pobedi na Kosovu, neka svane novi dan za Albance”, napisao Taravari na svom fejsbuk profilu.

(Tanjug)