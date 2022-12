Tegeltija: Odluka Suda BiH o Zakonu o lekovima RS čisto politička

SARAJEVO – Ustavni sud BiH je svojom odlukom o Zakonu o lekovima Republike Srpske po ko zna koji put izašao iz okvira Ustava BiH i doneo čisto političku odluku na štetu Srpske i srpskog naroda, izjavio je savetnik predsednika Republike Srpske Milan Tegeltija.

Ustavni sud BiH doneo je odluku da ukine Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske i Zakon o dopunama Zakona o republičkoj upravi, jer, kako je naveo, nisu u skladu sa Ustavom BiH.

Odluku je Ustavni sud BiH doneo po zahtevu Šefika Džaferovića, koji je podneo dok je bio predsedavajući Predsedništva BiH.

„Ovaj put je sud otišao toliko daleko da u obrazloženju odluke kojom je Zakon o lekovima Republike Srpske proglasio neustavnim, čak nije ni naveo kojem je tačno članu Ustava BiH ovaj suprotstavljen“, rekao je Tegeltija za Srnu.

On ističe da Ustavni sud BiH to nije naveo zato što to nije ni mogao, jer nema nijedne takve odredbe u Ustavu BiH kojoj bi Zakon o lekovima Republike Srpske bio suprotstavljen.

Prema tome, kaže Tegeltija, odluka Ustavnog suda nije definisala koja je to povreda Ustava BiH, nego je prosto izrekla konstataciju neustavnosti bez ijednog, makar formalno napisanog, pravnog osnova za to.

„To ovakvu odluku čini sramotom pravnog sistema BiH, kojom je Ustavni sud BiH postupio po političkoj instrukciji i doneo političku, a ne pravnu odluku“, istakao je Tegeltija.

Prema njegovim rečima, ovakvo ponašanje i odluka Ustavnog suda BiH je nezabeleženo u evropskoj ustavno-pravnoj praksi.

„Nas ovakve odluke više ne mogu da iznenade jer je Ustavni sud BiH odavno postao politički alat i megafon politika, a ne nepristrasan i nezavisan sud koji sudi na bazi Ustava“, rekao je Tegeltija.

(Tanjug)

