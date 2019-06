Teksas: Šest migranata poginulo kada je SUV upao u kanal

OSTIN – Najmanje šest migranata koji su ilegalno prešli granicu SAD iz Meksika je poginulo, a pet je u kritičnom stanju kada je njihovo terensko vozilo koje je ranije pobeglo teksaškoj policiji upalo u odvodni kanal, saopštile su danas vlasti.

Incident je poceo oko 22.00 sata u utorak, kada je policija u Robstaunu, 357 kilometara jugozapadno od Hjustona, pokušala da zaustavi SUV zbog prebrze vožnje, ali je prekinula poteru kada su policajci izgubili iz vida vozilo u šumovitom području, rekao je šef policije Robstauna Erazmo Flores na konferenciji za štampu, preneo je AP.

Vlasti nisu znale ništa o olupini vozila sve do 4.00 časova ujutru, kada je jedna lokalna stanovnica pozvala 911 da prijavi povređenog muškarca koji je došao do njenih vrata, rekao je šerif okruga Nuses J. C. Huper.

Policajaci nisu mogli da pronađu coveka, ali su sat vremena kasnije naišli na dva povređena mladića koji su hodali putem i koji su im ispričali o olupini, rekao je Huper.

SUV se kretao brzinom od 80 kilometara na sat kada se slupao, rekao je kapetan Daniel Lorbero.

Pored poginulih i onih u kritičnom stanju, još tri osobe su pretrpele lakše povrede.

Agenti američke pogranične policije izašli su na lice mesta jer su žrtve iz Salvadora, Gvatemale i Meksika ilegalno ušle u SAD, saopštile su vlasti.

(Tanjug)