Telegeltija se nada deblokadi inicijative OB za BiH

BEOGRAD – Predsedavajući Saveta ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je da priključivanje Bosne i Hercegovine inicijativi Otvoreni Balkan blokiraju dva člana Predsedništva pod uticajem nekih ambasada koje su protiv, ali se nada da će, kako kaže, neka nova struktura tog državnog tela odblokirati pristupanje BiH ovoj inicijativi.

Srpski član Predsedništva BiH je do sada više puta predlagao priključenje Bosne i Hercegovine Otvorenom Balkanu i ukazao na prednosti, ali su protiv uvek bili bošnjački član Šefik Džaferović i hrvatski Željko Komšić, koji je inače u to telo izabran glasovima Bošnjaka.

„Nadam se da će u Predsedništvo doći jedna nova struktura i da će se odblokirati pristupanje BiH Otvorenom Balkanu“, rekao je Tegeltija u opširnom intervjuu za beogradsku tv. Blumberg Adria.

Na pitanje da li je pravljena analiza šta bi to značilo i koje su prednosti ili mane priključivanja BiH Otvorenom Balkanu, Tegeltija kaže da su javnost i privrednici za.

Ako, kako kaže, pitate političare, predstavnici srpskog i hrvatskog naroda su za i većina bošnjačkog naroda.

„Ali, to pitanje je pitanje stava pojedinih stranih ambasada koje su protiv Otvorenog Balkana i to su uspeli nametnuti dvojici članova Predsjedništva BiH. Očigledno je da, dok je ovaj sastav Predsedništva, do pridruživanja BiH toj inicijativi neće doći“, kaže Tegeltija.

Ističe da to pravi veliku štetu privrednicima u BiH i upozorava da će svaki dan ta šteta biti veća.

„Biće problem i za građane. Dešavaće se da će roba iz Tirane, na primer povrće, mnogo brže i lakše stizati u Beograd nego povrće iz Bijeljine. To su nemerljive štete, tako je i za drvne i mnoge druge proizvode. Drugo pitanje je pitanje prelaska granica, oni koji su u Otvorenom Balkanu imaće posebnu traku za prolazak, pa ćemo doći u situaciju da građani BiH čekaju na granici iz Srbije u Makedoniju, dok će drugi nesmetano prolaziti“, naveo je Tegeltija.

Ukazao je da su to štete koje političari svesno prave zbog političkih interesa, jer, podsetio je, skup te inicijative je ponovo početkom septembra, predstoji sajam vina, a, kako kaže, „mi i naši proizvođači vina ćemo opet biti samo gosti“.

(Tanjug)

