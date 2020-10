Telegrafi: HR povećava broj pripadnika Kfora na KiM?

PRIŠTINA – Hrvatska će od naredne godine utrostručiti svoje vojno prisustvo na kosovskoj teritoriji, ukoliko hrvatska vlada i parlament prihvate predlog da se u Kfor prvi put pošalje borbena pešadijska četa, piše prištinski portal Telegrafi ne precizirajući pritom čiji je to predlog.

Navodi se da hrvatski kontigent trenutno na Kosovo i Metohiji ima 38 pripadnika, dva transportna helikoptera Mi-17 i štabnog oficira.

Hrvatska je takođe uključena u razvoj Kosovskih bezbednosnih snaga kroz rad NATO tima za vezu i savet.

„Naš kontingent trebalo bi da ima 145 pripadnika do početka 2021. godine. Čekamo da odluku donesu sve one institucije u Hrvatskoj koje to moraju doneti“, rekao je komandant Hrvatske vojske general Boris Šerić na vežbi „Veština 20“, piše Balkanska bezbednosna mreža, prenosi portal Kosovoonlajn.

Analitičar portala „Obris“ Igor Tabak kaže za Balkansku bezbednosnu mrežu da je još nejasno da li će Hrvatska povećati svoj kontingent na Kosovu 2021. godine, jer ta tema još nije otišla u parlamentarnu proceduru.

„Hrvatska nije jedina NATO država koja tamo učestvuje i nije to aktivnost koja bi u Hrvatskoj izazvala posebnu pažnju i emocije. Takva misija je daleko manje opasna nego u Avganistanu“, rekao je Tabak.

Portal Obris podseća da se za dodatno angažovanje oko 100 hrvatskih vojnika mora obezbediti podrška vlade, nadležnog parlamentarnog odbora i parlamenta, ali takođe ocenjuje da je to nešto što bi, po svoj prilici, „trebalo da se dogodi do kraja godine „.

Ako, navodi se, Zagreb ojača kontingent na Kosovu, to će značiti pridruživanje trendu jačanja prisustva regionalnih vojski u toj misiji. Kfor ima 3.419 vojniika, pri čemu mađarska misija ima 418 vojnika, Slovenija 271, Grčka 119, Rumunija 53, Severna Makedonija 44, a Crna Gora jednog oficira.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.