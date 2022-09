Teško vreme, potrebno jedinstvo, ne damo ni pedalj zemlje

BIJELJINA – Izazovi sa kojim smo suočeni nisu mnogo manji nego oni sa kojima se suočavala generacija koja je pobedila u Velikom ratu i ovaj istorijski trenutak zahteva da se ujedinimo pod zastavom mira i žzivota, i pobedimo zajedno ludilo koje može da ovaj prostor pretvori u krvavu klanicu, istakao je danas u Bijeljini predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, u obraćanju na svečanoj manifestaciji posvećenoj obeležavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, rekao da i danas možemo da izgubimo sve ono što su izgubili u jednom trenutku oni za slobodu – državu i živote.

On je, pozivom na jedinstvo, zahvalio svima koji razumeju koliko je znacajan današnji dan za srpski narod.

„Postojalo je nešto jače od divizija i pukova, moćnije od oružja tog dana kada je srpska vojska krenula u probijanje Solunskog fronta, postojalo je jedinstvo svih različitih, ni po čemu isti, onih koji su izgubili malo i onih koji su izgubili sve. Postojalo je, i to jeste bio jedini način i put do slobode, udružiti se i ujediniti se i zajedno krenuti kao celina“, objasnio je Vučić i ukazao da smo prvo morali da se ujedinimo da bi tek onda naše različitosti mogli da predstavimo kao slobodne.

„Zastave naših razlika moramo da ujedinimo da bi svaka imala slobodu, da bi svi zajedno imali svoju Srbiju i Srpsku“, poručio je on.

Vučić je ukazao da konačno moramo da shvatimo da naše nesloge, narcisoidne, a male razlike biju bitke u kojima niko ne može da pobedi, osim onih koji žele slabu i poraženu Srbiju i Srpsku, a u takvoj Srbiji, kaže, niko neće moći da bude slobodan i nikome neće biti bolje, već ćemo biti jednaki u ropstvu.

Naglasio je da suština slobode i jeste pravo na različitosti, da budemo drugačiji, da mislimo drugacije, da svako sanja svoje, a ne tuđe snove, jer samo tako možemo da ostanem zajedno, ujedinjeni, da udružimo različitosti u jednom poduhvatu u borbi za slobodu.

“Danas, kada je ceo svet podeljen, kada ratuje, na ivici globalne kataklizme, moramo da shvatimo da samo sebe imamo i da moramo da se sačuvamo i spasimo, a za spas je neophodno jedinstvo svih Srba. Zato je važan ovaj dan, jer moramo da naučimo da poštujemo sebe, svoju zastavu, slobodu”, rekao je Vučić.

I, koliko god da nemamo jedinstvo, moramo na njemu da insistiramo – ako ga nemamo danas, imaćemo ga sutra, ako ne i sutra, imaćemo ga dan kasnije, ako nam to bude zavet i obaveza, poručio je predsednik Srbije.

Ukazao je i da se Srbija suočava sa ogromnim izazovima, jer su nasrnuli na KiM, i hoće ga po svaku cenu, da ga otmu i ne pitaju, već žure da završe ono što su odavno započeli.

“Mogu da im poručim samo jedno – hoćete da nam uzmete zemlju i po širini i po dužini, a mi vam ni pedalj zemlje nećemo dati. To je ono što hoću da znaju. Možete da imate silu kakvu hoćete, da budete moćni i veliki. Mali smo mi za vas, razumemo vašu snagu, ali ima nesto što ne možete da pobedite – pravdu, pravo, odlučnost jednog naroda da bude svoj na svome i da ne prihvati nepravdu, kao i ono što svi osehcamo, jedinstvo našeg naroda”, poručio je Vučić.

Isto, kaže, oseća i Srbin u Semberiji, i u Pirotu i na KiM i na svakom mestu gde živi, jer nikakvih razlika između nas nema.

Ispričao je i jedno lično sećanje, iz mesta iz kojeg potiče njegov otac iz BIH, kada su, kaže, kao mladi palili vatre i sedeli sa starijima uveče, koji bi u nekom trenutku rekli – kada bi Srbija znala koliko mi nju volimo i sanjamo…

“Kada biste vi znali koliko mi volimo RS i koliko nam znači, bez obzira koliko poštujemo BiH i sve druge. I, molim vas da to znate. To nije pitanje političkih govora, to je stvar srca, onog što osećate. To ne može niko da uzme”, rekao je Vučić.

Važno je, kaže, da to sačuvamo, da radimo zajedno i razvijamo odnose, da se poštujemo.

Naglasio je da danas ne obeležavamo samo tri reči, tri simbola, već suštinu postojanja:

“Našu zastavu, najlepšu na svetu, pod koju možemo svi, koja ujedinjuje sve, koja svima nama daje snagu pred kojom ne postoje prepreke. Slobodu, koja ujedinjuje sve naše razlike, kao garant prava na drugačije mišljenje, veru ili uverenje. Jedinstvo, uslov svih uslova, jedini način da zastavu, slobodu i različitosti sačuvamo”.

Kako je rekao, oni kojima je Srbija na prvom mestu, kojima je sloboda drugih, važna koliko i sopstvena, znaće da sačuvaju zemlju, dok sve drugo, vodi u suprotnom smeru, u gubitak naroda, teritorije, svega što smo gradili, u naše nove poraze i hiljade života, koji će ponovo biti bačeni, pre nego shvatimo da frontove možemo samo ujedinjeni da probijamo.

“Mir, kao i sloboda, čuvaju se pod jednom zastavom. I to je moj osnovi poziv, da se okupimo, udružimo, da bismo mogli slobodni,u miru da živimo, da obezbedimo budućnost za našu decu. Ništa Srbiji danas nije potrebnije nego zajednistvo, za slobodnu zemlju”, rekao je predsednik Srbije.

Nema važnijeg zadatka od toga da zemlju složno sačuvamo, nema prečeg posla od okupljanja pod zastavom slobode i mira, crveno-plavo-belu, rekao je Vučić i pozvao sve da uzmu voje zastave i donesu ih pod jednu, da ih povežu kako bi se videlo da, kada je o slobodi reč, Srbiju i Srpsku ništa ne može da podeli.

„Srećan sam što vidim sve više ljudi koji drugačije misle u Srbiji i Srpskoj, koji dolaskom pokazuju da jedan praznik možemo da dočekamo zajedno i da svi možemo pod našu srpsku zastavu”, rekao je Vučić.

Izrazio je nadu da će, kada sledeći put bude dolazio u zvaničnu posetu Bijeljini, doći autoputem koji gradimo zajedno.

“Da pokažemo da možemo najbrže da napredujemo zajedno i da sve frontove ujedinjeni možemo da probijemo“, zaključio je Vučić.

Na početku obraćanja predsedika, jednoj devojci je pozlilo, a građani oko nje su joj pritrčali u pomoć. Predsednik je pozvao lekare da joj što pre pomognu, a kada se uverio da je sve u redu, jer su devojku okupljeni izneli iz gužve i ukazali joj pomoć, započeo je svoj govor.

(Tanjug)

