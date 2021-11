Timermans: Sporazum o klimi je lično pitanje za sve nas

GLAZGOV – Potpredsednik Evropske komisije zadužen za Evropski zeleni dogovor Frans Timermans, poručio je danas da je postizanje sporazuma za pregovarače na Konferenciji UN o klimi u Glazgovu „lično pitanje“, jer će to uticati na živote njihove dece i unuka.

Frans Timermans je danas rekao kolegama učesnicima konferencije da je jutros dobio sliku svog unuka, prenosi AP.

„Ako uspemo, on će živeti u svetu u kom se može živeti. Ako ne uspemo, a mislim da ne uspemo u narednih nekoliko godina od ovog trenutka, on će se boriti sa drugim ljudima za vodu i hranu. To je surova realnost sa kojom se suočavamo“, poručio je Timermans.

„Ovo je lično“, naglasio je on, i pozvao na „snažne akcije u vezi sa energijom iz uglja“ i „subvencijama za fosilna goriva“ kako bi one bile uključene u konačni sporazum i pozvao na odgovornost svih velikih emitera ugljen-dioksida.

Posle jučerašnjih dugih i teških pregovora, britansko predsedništvo konferencije saopštilo je da želi rano jutros da podnese novi nacrt finalne deklaracije koji bi još mogao da se izmeni pre nego što bude konačno usvojen.

Novi nacrt završnog dokumenta sa samita Ujedinjenih nacija o klimi, koji se završava danas, objavljen je jutros sa nešto blažim obećanjima u pogledu postepenog ukidanja korišćenja fosilnih goriva, u skladu sa nastojanjima 200 zemalja prisutnih u Glazgovu da postignu dogovor.

(Tanjug)

