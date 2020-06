Tragedija: Osmoro dece utopilo se u reci (video)

Osmoro dece osnovnoškolskog uzrasta utopilo se u reci Fu na jugozapadnu Kine, preneo je Asošijeted pres.

Distressed! All 8 pupils in Chongqing fell into the water

6月21日,中国重庆童家村水域小学生发落水,当地政府立即进行搜救。

小学生们到童家坝河滩处玩耍,期间有一名学生不慎失足落水,旁边7名学生前去施救,造成施救学生一并落水

截至22日,经搜救打捞,8名落水小学生全部打捞出水,均已无生命体征。 pic.twitter.com/UeZSli2FWN

