Tragedija: Srušio se most, utopilo se devet tinejdžera (foto)

Devet osoba se utopilo kada su upali u nabujalu reku pošto se srušio pešački most na indonežanskom ostrvu Sumatra, saopštili su danas zvaničnici.

Nine people drowned and another was missing after a bridge collapsed on Indonesia’s Sumatra island, the disaster agency said Monday. #KwikNews #World https://t.co/F63hlFxGtd pic.twitter.com/GQYPwXJWse

— KwikNews Malaysia (@kwiknewsMY) January 20, 2020