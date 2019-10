Tramp: El Bagdadi je mrtav

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je lider takozvane Islamske države Abu Bakir al-Bagdadi mrtav.

On je to rekao na konferenciji za novinare ističući da su operaciju sprovele SAD koje su ga dugo tražile i da je to bio jedan od najvećih prioriteta, prenosi CNN.

„Došao je do kraja tunela, naši su ga psi do tamo doveli. Poveo je svoje troje dece u smrt. Plakao je do kraja. Aktivirao je prsluk s eksplozivom i telo mu je osakaćeno, a na njega se nakon eksplozije srušio i tunel“, rekao je Tramp.

(Tanjug)