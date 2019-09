Tramp grmi na Tviteru: Ako me smenite, Amerika ide u građanski rat!

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je na Tviteru da bi njegov opoziv mogao da izazove drugi građanski rat u SAD, citirajući izjavu evangelističkog pastora Roberta Džefrisa, koji je tu ocenu izneo u intervjuu za Foks njuz.

….If the Democrats are successful in removing the President from office (which they will never be), it will cause a Civil War like fracture in this Nation from which our Country will never heal.” Pastor Robert Jeffress, @FoxNews

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019