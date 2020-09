Tramp ignoriše rešenje za KiM poput sporazuma Izrael-UAE

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp ignoriše najperspektivniji model za rešenje problema Kosova, po uzoru na nedavni sporazum između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, tvrdi Edvard P. Džozef sa američkog univerziteta Džons Hopkins.

On u autorskom tekstu za vašingtonski list „Forin polisi“ ocenjuje da će rezultat razgovora u Beloj kući biti neubedljiv – čak i ako Trampova administracija uspe da izdejstvuje sporazum o investicijama i saradnji između Beograda i Prištine.

Teški teret ubeđivanja Srbije da normalizuje odnose sa drugom stranom je prepušten Evropskoj uniji, uveren je Džozef.

SAD i EU moraju stvoriti potpuno nov okvir prema kojem Srbija više neće moći da Kosovu uskraćuje pristup sistemu međunarodne zajednice, a cilj nije kažnjavanje Beograda, već da obe strane konačno budu u stanju da pregovaraju ravnopravno, dodaje Džozef.

U takvom novom kontekstu, Srbija bi, uz pomoć SAD i EU, imala mogućnost i podsticaj da pregovara o zaštiti svojih trajnih i legitimnih interesa na suverenom, celovitom i ravnopravnom Kosovu, a ne da diktira njegovu podelu, dok bi Kosovu na taj način bilo omogućeno da načini simbolične i praktične ustupke u tom smislu, navodi Džozef.

Bez promene „kursa“, pregovori o KiM će se na kraju svesti na pitanje pružanja „kompenzacije“ Beogradu za gubitak Kosova, a upravo to pitanje je dovelo do destabilizujuće ideje o razmeni teritorija, koju je do prošle godine podržavala Trampova administracija, navodi Džozef, ističući da je, umesto toga, moguć potpuno nov pristup, po ugledu na sporazum između UAE i Izraela.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.