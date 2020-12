Tramp naredio povlačenje većine američkih trupa iz Somalije

Pentagon je saopštio sinoć da povlači većinu američkih vojnika iz Somalije po naredjenju predsednika Donalda Trampa, u nastavku napora da smanji učešće Amerike u misijama protiv terorizma u inostranstvu.

Ne dajući detalje Pentagon je saopštio sinoć da će „većina“ američkih vojnika i opreme u Somaliji biti povučeno početkom 2021. godine.

U Somaliji trenutno ima oko 700 američkih vojnika koji treniraju i savetuju lokalne snage u produženoj borbi protiv ekstremističke grupe Al Šabab povezane sa Al Kaidom.

Tramp je nedavno naredio smanjenje broja američkih vojnika u Avganistanu i Iraku i očekivalo se da će povući neke ili sve vojnike iz Somalije.

General Mark Mili, načelnik združenog generalštaba rekao je u sredu da se još raspravlja o budućem američkom vojnom prisustvu u Somaliji.

On je rekao da će to prisustvo biti prilagodjeno i da će biti relativno malo, sa manjim troškovima po pitanju broja osoblja, ali nije precizirao. On je dodao i da SAD ostaju zabrinute zbog pretnje koju predstavlja al Šabab koju je on nazvao produženom rukom Al Kaide , koja je planirala napade 11. septembra 2001 u SAD iz Avganistana.

„Oni imaju odredjen domet i ukoliko budu ostavljeni bez nadzora mogli bi da sprovode operacije ne samo protiv američkih interesa u regionu već i protiv same Amerike“, rekao je on i dodao da je zbog toga potrebno da se na njih obrati pažnja.

Pentagon je naveo da smanjenje snaga u Somaliji ne predstavlja kraj američkih napora u borbi protiv terorizma u tom regionu.

„SAD će zadržati kapacitet da sprovodi ciljane kontraterorističke operacije u Somaliji i da sakuplja rana upozorenja i naznake oko pretnji za Domovinu“, navodi se u saopštenju Pentagona.

(Beta)

