Tramp neće poslati zastupnika na ročište

VAŠINGTON – Bela kuća je u pismu predsedavajućem Odbora za pravosuđe Predstavničkog doma u nedelju saopštila da predsednik Donald Tramp neće poslati pravnog zastupnika na saslušanje u istrazi o opozivu.

Pat Ćipolone, branilac predsednika, naveo je u pismu demokrati Džeroldu Nadleru, u koje je Rojters imao uvid, da se od Trampovog tima „ne može očekivati da pošteno učestvuje u raspravi dok se još čeka da svedoci budu imenovani i ostaje nejasno da li će Odbor za pravosude predsedniku pružiti fer proces dodatnim saslušanjima“.

Odbor je Trampu bio dao rok da odluči hoće li poslati pravnog zastupnika na saslušanje u procesu opoziva koje će biti održano 4. decembra.

Ćipolone je takođe u pismu naveo da će Bela kuća zasebno odgovoriti na poziv na drugo saslušanje do roka u petak.

Odbor za pravosuđe Predstavničkog doma treba da sastavi predlog za Trampov opoziv, na osnovu prikupljenog materijala u istrazi i svedočenja zvaničnika pred Odborom za obaveštajna pitanja.

Demokrate u Kongresu tvrde da je Donald Tramp zloupotrebio položaj jer je isplatu vojne pomoći Ukrajini uslovio time da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pokrene istragu o poslovanju sina Džozefa Bajdena u Ukrajini i navodnom ukrajinskom mešanju u američke izbore 2016.

Pred Odborom za pravosuđe će u sredu govoriti pravni eksperti, što je u skladu sa procedurom opoziva američkog predsednika, napominje Glas Amerike.

To je korak ka sastavljanju predloga opoziva koji se sastoji iz nekoliko tačaka o kojem će glasati najpre Odbor za pravosuđe, a potom i Predstavnički dom Kongresa.

Tramp negira da je uradio bilo šta protivzakonito i istragu naziva „lovom na veštice“.

Tri kongresna odbora – za obaveštajna pitanja, spoljne poslove i nadzor vlade – koja su vodila istragu o opozivu, treba da naprave izveštaj na osnovu svojih saznanja i taj izveštaj bi trebalo da bude predat predstavnicima u Kongresu u utorak, kada se vrate sa praznične pauze.

Republikanac Dag Kolins, član Odbora za pravosuđe, rekao je za Foks njuz da će Bela kuća pripremiti odbranu za narednu fazu procedure opoziva i pozvao je da predsedavajući Odbora za obaveštajna pitanja Adam Šif bude jedan od svedoka.

Republikacan Tom Meklintok sugerisao je u intervjuu za ABC njuz da bi v.d. Trampovog šefa kabineta Mik Malvejni i Trampov advokat Rudi Đulijani takođe mogli da svedoče pred Kongresom.

Demokrata Hakim Džefris rekao je za Foks njuz da bi demokrate želele da svedoči i Trampov bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton, kojeg je američki predsednik otpustio u septembru zbog „nesuglasica oko politike“.

Tramp i republikanci tvrde da je istraga o opozivu nefer i da Beloj kući nije bilo dozvoljeno da ima zastupnike, niti da poziva svedoke na pretrese iza zatvorenih vrata.

Ipak, na javnim saslušanjima svedoke su ispitivali i republikanski kongresmeni i pravni zastupnik republikanaca.

Odbor za pravosuđe će u naredne dve nedelje glasati o tome da li da Predstavničkom domu uputi zvanični predlog opoziva, o kojem će se onda izjasniti i ceo Predstavnički dom. Plan demokrata je da se to završi pre Božića.

Ako predlog za opoziv bude usvojen u donjem domu Kongresa, to ne znači da će Donald Tramp biti razrešen dužnosti. Za to je potrebna i odluka dve trećine senatora, što je malo verovatno s obzirom na to da u Senatu republikanci imaju većinu.

