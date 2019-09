„Tramp nije upoznao ljubav za koju nije morao da plati“

Bivši pripadnik Agencije za nacionalnu bezbednost(NSA) Edvard Snouden koji je dobio azil u Rusiju smatra da predsednik SAD Donalda Tramp očekuje simpatiju ljudi, ali svoje reči uvija u tako agresivnu oblandu, da izaziva suprotan efekat.

„Mislim da ga (Trampa) je vrlo lako razumeti. Predsednik Tramp me pre iznenađuje, pre kao čovek, koji nikad nije upoznao ljubav koju ne mora da plati. On želi samo da se svidi ljudima. Na žalost, to izaziva mnogo negativnih posledica“, rekao je Snouden u intervjuu televiziji MSNBC.

On je obratio pažnju na „agresivno i uvredljivo“ ponašanje 45. predsednika SAD.

Bivši analitičar ANB je naveo da nije želeo da uništi tu američku specijalnu službu, već da je reformiše. On smatra da su deformacije uzele takav zamah u SAD, da duboko utiče na američku politiku. Po njegovom mišljenju, ideja da su osećanja važnija od činjenica je „toksična za demokatiju“.

Podsećamo da Edvard Snouden živi u Rusiji, gde je dobio privremeni azil, pod uslovom da prekine delatnost protiv SAD. U avgustu 2014. godine je dobio trogodišnju boravišnu vizu u Rusiji, koja mu omogućava da putuje samo unutar njenih granica. U januaru 2017. godine mu je ta viza produžena do 2020. godine.

(Sputnjik)