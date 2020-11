Tramp objavio snimak izborne prevare: „Zar je Amerika do ovog došla?“ (video)

Američki predsednik Donald Tramp objavio je snimak na kom se vidi kako grupa ljudi glasačke listiće pristigle poštom pakuje u crne torbe kako bi dokazao izborne prevare.

On je na Tviteru napisao „Tražite glasačke listiće. Zar je do ovoga došla naša država?“.

You are looking at BALLOTS! Is this what our Country has come to? pic.twitter.com/cI2ZTItqUi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020