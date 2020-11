Tramp optužuje: Krili su vakcinu da bih izgubio

Američki predsednik Donald Tramp je objavio da su rezultati o efikasnosti vakcine protiv virusa korona kompanije „Fajzer“ skrivani kako on ne bi pobedio na izborima.

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

Tramp je u seriji tvitova naveo da su kompanija „Fajzer“ i druge samo čekale da se izbori završe kako bi objavile pronalazak efikasne vakcine protiv virusa korona.

​„Nisu imali hrabrosti da to urade ranije“, napisao je Tramp i dodao i da je američka Agencija za lekove (FDA) trebalo to ranije da objavi „ne iz političkih razloga, već da bi životi mogli da budu spaseni“.

If Joe Biden were President, you wouldn’t have the Vaccine for another four years, nor would the @US_FDA have ever approved it so quickly. The bureaucracy would have destroyed millions of lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

​Tramp, takođe, tvrdi i da FDA i Demokratska stranka nisu želele da „zabeleži pobedu otkrićem vakcine, već su čekali pet dana da to objave“.

On se ovom prilikom dotakao i Džoa Bajdena, koji je prema projekcijama američkih medija pobednik predsedničkih izbora, navodeći:

„Da je Bajden bio predsednik ne biste imali vakcinu još četiri godine niti bi je FDA odobrila tako brzo. Birokratija bi uništila milione života“.

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

​Optužio je i medije zbog „prognoza izbornih rezultata koje su bile toliko loše da zapravo predstavljaju mešanje u izbore“.

​„I biće tu ponovo za četiri godine da sve ponove“, zaključio je Tramp.

Farmaceutske kompanije „Pfizer“ iz SAD i nemački „Bionteh“, saopštile su juče da njihova eksperimentalna vakcina ima efikasnost od preko 90 odsto u sprečavanju kovid-19, na osnovu početnih podataka iz velike studije, što je velika pobeda u borbi protiv pandemije.

