Tramp proglašen rasistom: Burna sednica Kongresa, predsednica dramatično napustila salu (video)

Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je rezoluciju kojom se osuđuju, kako se navodi, „rasistički“ komentari predsednika Donalda Trampa o članicama Kongresa iz manjinskih zajednica, a za rezoluciju su glasale sve demokrate i četvoro republikanaca.

Rezolucijom, usvojenom sa 240 prema 187 glasova, snažno se osuđuju Trampovi„rasistički komentari koji su legitimizovali i povećali strah i mržnju prema novim Amerikancima i ljudima drugih rasa“, prenosi Tanjug.

​Samo glasanje je bilo na rubu incidenta, prenosi RT, jer je predsedavajuća Kongresa Nensi Pelosi u znak protesta u jednom trenutku napustila sednicu.

Svaki član ove institucije, bio on demokrata ili republikanac, trebalo bi da nam se pridruži u osudi predsednikovih rasističkih tvitova. Bilo šta manje od toga predstavljalo bi šokantno odbijanje naših vrednosti i sramotno odustajanje od naše zakletve da štitimo američki narod, rekla je Pelosijeva.

JUST IN: Rep. Cleaver, who had been presiding over the House chamber, declares "I abandon the chair” and drops gavel on the dais as House members await ruling on if Speaker Pelosi's comments on the president's tweets will be taken down. pic.twitter.com/SzdZqfLrBM

​Te ocene odmah su isprovocirale republikance među kongresmenima.

Republikanac Dag Kolins zahtevao je da se ove ocene Pelosijeve izbrišu iz zapisnika zbog narušavanja pravila Kongresa kojima se zabranjuju lični napadi na predsednika ili druge zakonodavce. U ovoj inicijativi mu se pridružio i republikanac Emanuel Kliver.

Dok su članovi Kongresa raspravljali o mogućnosti brisanja njenih ocena iz zapisnika, Nensi Pelosi je dramatično napustila zasedanje.

Reporter: Are you going to revise your remarks on the president's tweets?

Speaker Pelosi: "No, I'm not at all. No, not at all. I'm proud to bring attention to them."https://t.co/6KRY6hFCHN pic.twitter.com/dqqe1i8XdX

— NBC News (@NBCNews) July 16, 2019