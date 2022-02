Tramp: Putinov potez je genijalan

VAŠINGTON – Bivši predsednik SAD Donald Tramp ocenio je, kako je rekao, „genijalnim“ potez ruskog predsednika Vladimira Putina da pošalje vojsku na istok Ukrajine.

U radijskoj emisiji Trampa su upitali da prokomentariše odgovor predsednika SAD Džozefa Bajdena povodom slanja vojske Rusije na istok Ukrajine.

„Juče sam video i čuo na televiziji o tome i rekao: ‘Ovo je genijalno’. Putin prisvoji veliki deo Ukrajine – Ukrajine! Putin proglasi taj deo nezavisnim. O, to je tako divno. Dakle, Putin sada kaže: ‘Ovo je nezavisno’, veliki deo Ukrajine“, kazao je Tramp, a preneo Bi-Bi-Si.

Tramp je nastavio da hvali Putina, a da kritikuje Bajdena.

„Pomislio sam: ‘Koliko je to pametno? Ima da uđe tamo i da bude mirotvorac. To je najjača mirovna snaga…Mogli bismo da je primenimo na našoj južnoj granici. Morate priznati, vrlo je mudro to. Znate kakav je Bajdenov odgovor bio? Nije ga bilo“, naglasio je Tramp.

(Tanjug)

