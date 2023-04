Tramp se predao sudu u Njujorku, trenutno u policijskom pritvoru

NJUJORK – Bivši američki predsednik Donald Tramp stigao je danas u sud na Menhetnu, gde se stavio na raspolaganje tom sudu i gde je stavljen u policijski pritvor.

Nakon što je stigao ispred zgrade suda i izašao iz automobila u kojem je putovao, pogledao je u pravcu svojih pristalica i podigao pesnicu u znak pozdrava, prenosi AP.

Kako navodi Gardijan, Trampu će u zgradi suda biti uzeti otisci prstiju, nakon čega će se pojaviti na saslušanju gde se očekuje da se izjasni da nije kriv po svim tačkama optužnice.

Dodaje se da se očekuje da će sudija njujorškog Vrhovnog suda Huan Merčan dozvoliti Trampu da se nakon toga vrati kući na Floridu.

Tramp je do suda putovao u koloni vozila, a za vreme vožnje od „Tramp kule“ na Menhetnu do zgrade suda, takođe na Menhetnu, na svojoj društvenoj mreži Truth (Istina) napisao: „Idemo u Donji Menhetn, u zgradu suda. Deluje tako nadrealno – vau, oni će me uhapsiti. Ne mogu da verujem da se ovo dešava u Americi. MAGA“, pri čemu su „MAGA“ odnosi na akronim slogana „Make America Great Again“, odnosno „Napravimo Ameriku ponovo velikom“.

Si-En-En dodaje da se ne očekuje da će Trampu biti stavljene lisice, pošto će biti po stalnim nadzorom policijskih snaga.

(Tanjug)

