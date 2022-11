Tramp upozorio Rona De Santisa da se ne kandiduje za predsednika SAD

Bivši predsednik SAD Donald Tramp upozorio je danas guvernera Floride Rona De Santisa (Ron DeSantis) da se ne uključuje u trku za republikanskog kandidata na izborima za predsednika SAD 2024. godine, ocenivši da bi to nanelo štetu Republikanskoj partiji, javlja Bi-Bi-Si.

Tramp, za koga se očekuje da će posle jučerašnjih izbora za Kongres SAD obznaniti sopstvenu kandidaturu, takođe je zapretio da će obelodaniti neprijatne informacije o De Santisu (44), ali nije rekao kakve.

De Santis je na izborima za Kongres SAD i guvernere saveznih država ostvario veliku pobedu na Floridi, čime je podvukao svoju popularnost i dodatno podstakao nagađanja da će se uključiti u trku za republikanskog predsedničkog kandidata.

Tramp je rekao za američku TV mrežu Foks njuz rekao da guverner Floride ne bi trebalo da se uključuje u tu trku.

„Ne bih znao da li će se on uključiti. A ja mislim da bi on, ako se uključi, mogao sebi da vrlo gadno da naškodi. Stvarno verujem da bi mogao sebi vrlo gadno da naškodi“, izjavio je Tramp i ocenio: „Mislim da to ne bi bilo dobro za stranku“.

Mnogi veruju da bi upravo De Santis mogao postati republikanski kandidat za predsednika SAD, kao zamena za Trampa koji je popularnog guvernera Floride na jednom nedavnom predizbornom skupu nazvao „Ronom Desanktimonojusem“ što se, bez „de“, pežorativno kaže za nekoga ko se pravi da je moralno nadmoćan nad drugima.

Tramp je danas rekao da će, ako De Santis obznani uključivanje u trku za republikanskog predsedničkog kandaidata, on obznaniti „stvari koje neće baš biti laskave po njega“.

„Znam ja o njemu više nego iko drugi – osim, možda, njegove žene“, rekao je Tramp, ali nije rekao o kakvim informacijama se radi.

Tramp je ranije i drugim svojim rivalima pretio na ovakav način.

Pošto je pretio De Santisu, počeo je o njemu da priče kao „finom liku“ i porekao je da među njima postoji ikakva zavada“.

„Nema tu nikakvih čarki, a i ja sam žešće ispred njega u anketama“, rekao je Tramp.

De Santis je relativno novajlija u politici, a poznat u SAD je postao pošto je 2019. godine pobedio na izborima za guvernera Floride, a sebe predstavlja kao „šampiona slobodnog tržišta i konzervativizma“.

(Beta)

