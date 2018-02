Trampu prekipelo: Dosta više o Rusiji

Prihodi Amerikanaca su počeli da rastu, otvaraju se radna mesta, ali u SAD više vole da govore o takozvanom mešanju Rusije u izbore 2016. godine, napisao je američki predsednik Donald Tramp na Tviteru.

Great jobs numbers and finally, after many years, rising wages- and nobody even talks about them. Only Russia, Russia, Russia, despite the fact that, after a year of looking, there is No Collusion!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2018