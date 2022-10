Trampu sudski poziv da svedoci o događajima 6. januara 2021.

VAŠINGTON – Komisija Predstavničkog doma američkog Kongresa, koja istražuje napad na američki Kapitol 6. januara 2021, izglasala je da se bivšem predsedniku Donaldu Trampu uputi sudski poziv za svedočenje.

Tu odluku podržalo je sedam članova iz redova demokrata i dvoje republikanca, preneo je Glas Amerike.

Sa ukupno devet glasova doneta je odluka da Tramp dostavi dokumenta i svedoči pod zakletvom u vezi sa napadom na Kongres.

“Tramp je jedina osoba u centru priče o onome što se dogodilo 6. januara. Zato želimo da ga čujemo“, rekao je predsedavajući komisijom, demokrata Berni Tompson.

Prema federalnom zakonu, neodazivanje na poziv Kongresa za svedočenje ili dostavljanje dokumentacije predstavlja prekršaj kažnjiv zatvorom od jednog do 12 meseci.

U tom slučaju potrebno je da Predstavnički dom u punom sastavu glasa hoće li ga proslediti Sekretarijatu za pravdu koji je ovlašćen da odluči hoće li podići optužnicu.

Tramp, za sada, nije reagovao povodom odluke odbora Predstavničkog doma Kongresa.

Tokom zasedanja Komisije koja istražuje nerede u Kapitolu objavljene su informacije, za koje njegovi članovi tvrde da ukazuju da je bivši američki predsednik imao unapred smišljen plan da, pre prebrojavanja glasova nakon predsedničkih izbora novembra 2020, proglasi pobedu, bez obzira na stvarni ishod glasanja.

„Dokazi pokazuju da je njegov lažni pobednički govor planiran mnogo unapred, pre nego što su glasovi prebrojani. Plan je bio da proglasi pobedu bez obzira na stvarni rezultat glasanja“, rekla je tokom pretresa Zoi Lofgren, predstavnica demokrata iz Kalifornije.

Ona je kazala da im je Bred Parsejl, koji je rukovodio kampanjom bivšeg predsednika Trampa, preneo da je Tramp još u julu uoči izbora planirao da objavi da je pobedio na izborima, čak i slučaju poraza.

Potpredsednica istražnog odbora, republikanka Liz Čejni, istakla je da je bivši predsednik Tramp bio, kako ga je označila, centralni uzrok nereda 6. januara 2021.

„Ništa se ne bi dogodilo da nije bilo njega. Lično i suštinski bio je uključen u sve to. Kako je tačno jedan čovek sve to izazvao? Usredredićemo se na stanje duha predsednika Trampa, njegove namere, motive i kako je druge podsticao da izvrše njegove naloge. Ukazaćemo i da bi se još jedan 6. januar mogao ponoviti ako ne preduzmemo potrebne mere da to sprečimo”, rekla je Čejni.

Odbor je do sada saslušao više od 1.000 svedoka i pregledao više od 130.000 stranica dokumenata.

Istraga o nasilju 6. januara se neće završiti ni posle poslednjeg pretresa, ali će se odbor fokusirati na pisanje sveobuhvatnog izveštaja o nalazima koji bi Kongresu mogao da se preda do kraja godine.

Tramp je ovu istragu nazvao „jednostranom, stranačkom, lovom na veštice“.

Odboru Predstavničkog doma mandat prestaje kada u januaru dođe novi saziv Kongresa.

Pre toga bi odbor trebalo da predstavi izveštaj o svojim nalazima i napiše preporuke Kongresu u vezi sa tim.

Očekuje se da bi to moglo da bude do kraja godine.

Odbor je već predložio izmene zakona iz 19. veka pošto su Trampove pristailce tvrdile da potpredsednik SAD, u tom slučaju Majk Pens, ima mogućnosti da zaustavi proces potvrde izbornih rezultata u Kongresu.

Taj predlog je usvojen u Predstavničkom domu.

Odbor nema nadležnosti da krivično goni nekoga, ali može to da da preporuku Sekretarijatu za pravosuđe.

Sekretarijat je već istraživao pokušaje da se preokrenu rezultati izbora 2020. i sekretar Merik Garland je rekao da se istraga nastavlja.

Članovi kongresnog odbora su, takođe, podeljeni po pitanju treba li da preporuče krivično gonjenje Trampa.

(Tanjug)

