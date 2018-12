Treći pol u Nemačkoj, osim muškog i ženskog sada i različit

BON – U Nemačkoj se do sada u matičnim knjigama rođenih u rubriku „pol“ moglo upisati „muški“, „ženski“ ili „bez navoda“.

Sada će za interseksualne osobe u ovoj zemlji pod pojmom pol moći da se navede i „različit“, donosi u današnjem tekstu Dojče Vele.

Kao mogućnost navedena je i naknadna korekcija ako je pol pogrešno upisan nakon rođenja, kao i promena imena.

Ipak, za sve to potrebno je prvo dostaviti lekarsku potvrdu da je kod osobe medicinski utvrđena interseksualnost, odnosno da je reč osobama koje imaju i muška i ženska telesna obeležja, piše DW.

Ovaj zakon je donet juče glasovima vladajućih stranaka Demohišćana (CDU/CSU) i Socijaldemokrata (SPD) u Bundestagu čime je praktično skupština izvršila presudu Saveznog ustavnog suda iz prošle godine.

Sud je tada doneo zaključak da obavezan izbor između dva pola predstavlja kršenje ličnih prava pojedinca i zabrane diskriminacije, navodi se u nastavku današnjeg teksta DW-a.

Nemačka medijska kuća saopštava i da je ova odluka zbog svoje odredbe o uslovljavanju upisa pod „različit“ donošenjem lekarske potvrde naišla na oštre kritike.

Poslanici Liberala (FDP) i Levice smatraju da bi se kod odluke o polu pre svega trebalo orijentisati prema samoodređenju i ličnoj percepciji.

I udruženje homoseksualnih osoba LSVD kritikuje to što se interseksualnost u zakonu svodi na telesna obeležja, te ističe da upisivanje pola kao „različit“ mora biti omogućeno svim ljudima „kojima je to potrebno i koji to žele“.

I zagovornici ovakavog formulisanja odluke imaju svoju argumentaciju, Beatriks Fon Štorh, predsednica poslaničke grupe Alternative za Nemačku (AfD), koja se protivi ukidanju obavezne lekarske potvrde kaže: „Od kada čovečanstvo postoji, pripadnost polu je objektivna činjenica, isto kao i starost ili visina“, navodi na kraju teksta DW.

(Tanjug)