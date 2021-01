Trudo: Do kraja januara stiže više od milion doza vakcina

OTAVA – Kanada je na putu da do kraja januara dobije više od milion doza vakcina od kompanija „Fajzer“ i „Moderna“, rekao je danas premijer Džastin Trudo.

Trudo je pred novinarima ponovio da će Kanada imati dovoljno doza da vakciniše sve one koji to žele do kraja septembra, prenosi Rojters.

Kanadi ima oko 38 miliona stanovnika, a virus je do sada potvrđen kod više od 617.000 ljudi, od kojih je preko 16.000 preminulo.

(Tanjug)

