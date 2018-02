Tuga: Dečak (4) mesečario pa izašao na -20, majka ga našla smrznutog

Bogdan (4) se smrzao i umro nedaleko od kuće u Sibiru. Dečak je mesečario i samo u pidžami je izišao na temperaturu od minus 20 stepeni Celzijusa.

Majka je pošla da ga traži i pronašla ga je sledeći njegove male tragove u snegu. Dečak je i ranije mesečario, ali preko leta kada su temperature znatno više.

Boy, 4, dies after going sleepwalking in sub-zero temperatures https://t.co/IFjm0colPV

