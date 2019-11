Tuga: Roditelji na TV gledali spašavanje dečaka iz bunara dok im se ćerkica davila u kupatilu

Dok su roditelji male Indijke Revati Sandžana gledali izveštaj o neuspelom spasavanju dečaka iz bunara na televiziji, devojčica od dve-tri godine ušla je u kupatilo i upala u korito s vodom. Kad su najzad otišli da vide gde je, zatekli su je kako leži bez svesti, da bi joj lekari u bolnici konstatovali smrt, prenose mediji.

Girl, 2, drowns in bucket as parents watch news report on boy who died in well https://t.co/BNoUAFgbg3 pic.twitter.com/RvFldnbZvd

Indijska javnost je poslednjih dana zaokupljena slučajem dvogodišnjeg Sudžita Vilsona, koji je u petak prošle nedelje u selu Nadukatupati upao u bunar dok se igrao ispred kuće.

Dete se navodno zaglavilo na dubini od oko deset metara, ali je potom skliznulo još 30 metara dublje. Spasioci su iskopali još jedan tunel pored bunara kako bi doprli do njega, ali kada su stigli, Sudžit je već bio mrtav.

2-year-old Sujith Wilson dies after fighting for 3 days without food or water. 75+ hours of rescue operations and we still couldn't save the child with all the technology that we have.

Govt officials must ensure all the borewells in their area are properly closed. #RIPSujith🙏 pic.twitter.com/3HXEw6809B

— Sir Jadeja fan (@SirJadeja) October 29, 2019