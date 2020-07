Tuga: U pucnjavi u Alabami ubijen osmogodišnji dečak (video)

U pucnjavi u tržnom centru u Alabami, u petak je ubijen osmogodišnji dečak, a još tri osobe su ranjene, izvestio je AP.

Policija za sada nije objavila imena žrtava ove pucnjave, ali ni motive napadača.

VIDEO taken just after the shooting at the #Hoover Riverchase Galleria Mall #Alabama

pic.twitter.com/tPeMgjiJ1n

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 3, 2020