Tuga: Vatrogasac u ruševinama zgrade pronašao telo sedmogodišnje ćerke (foto)

Sedmogodišnja ćerka vatrogasca iz Majamija jedna je od novih žrtava pronađenih među ruševinama zgrade koja se prošle nedelje srušila.

Broj mrtvih se tako povećao na 22, a 126 osoba još uvek se vode kao nestale.

„Ova tragedija je uticala na mnoge od nas jer poznajemo nekoga ko je živeo u ovoj zgradi ili je pogođen ovom tragedijom“, rekao je gradonačelnik Majamija Frensis Suarez na konferenciji za novinare.

Vatrogasac Enrike Arango bio je prisutan kada je telo njegove sedmogodišnje ćerke, Stele Katarosi, juče izvučeno iz ruševina, sedam dana nakon kolapsa zgrade.

Prijatelji porodice napisali su na društvenim mrežama da je devojčica pronađena kako spava zajedno sa majkom Grasielom, iako vlasti za sada nisu službeno potvrdile da li je pronađeno i telo majke, piše Dejli mejl.

Stelin otac bio je deo spasilačkog tima koji je pronašao devojčicu i prisutan kada je njeno telo pronađeno. Bio je na terenu sa bratom.

„Kada smo mu rekli da smo blizu mesta gde bi mogla da bude njegova voljena ćerka, tada je stao rame uz rame sa drugim kolegama vatrogascima. Izvukli smo njeno telo i pružili mu priliku da se oprosti“, rekao je Ignejšus Kerol, zapovednik vatrogasne spasilačke službe u Majamiju.

