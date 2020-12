Turska: Usvojen zakon o nadzoru fondacija i udruženja

ANKARA – Turski parlament usvojio je danas zakon kojim će se pojačati nadzor nad fondacijama i udruženjima, a koji prema grupama za zaštitu ljudskih prava, uključujući Amnesti internešenel, vodi ograničavanju sloboda organizacija civilnog društva.

Zakon dozvoljava ministru unutrašnjih poslova da smeni članove

organizacije protiv kojih se vodi istraga zbog optužbi za terorizam,

dok se Ministarstvo unutrašnjih poslova može obratiti sudovima radi sprečavanja aktivnosti grupa, preneo je Rojters.

Međunarodne organizacije će, takođe, biti obuhvaćene zakonom i kažnjavane u skladu s njim.

Ranije ove nedelje, sedam organizacija civilnog društva, uključujući Udruženje za ljudska prava i Amnesti internešenel, navelo je u saopštenju da su optužbe za terorizam u Turskoj proizvoljne i da zakon krši pretpostavku o nevinosti i kažnjava i one čija suđenja nisu ni okončana.

Prema zakonu, fondacije će svake godine kontorlisati državni službenici.

Lokalni guverneri i ministar unutrašnjih poslova mogu da

blokiraju onlajn kampanje doniranja na osnovu mere sprečavanja

finansiranja terorizma i pranja novca.

Zakon predviđa kazne do 200.000 lira (26.500 dolara), dok su one prethodno iznosile maksimalno 700 lira, što će kako su navele organizacije, u praksi dovesti do zatvaranja mnogih udruženja.

(Tanjug)

