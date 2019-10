Turski kopneni napad u Siriji (video)

Turske kopnene snage ušle su u sirijski grad Tel Abijad na severu zemlje i započele su bitku protiv pripadnika kurdskih jedinica, prenose ruski mediji, pozivajući se na očevice.

A new video from Qamishlo where homes in residential neighborhood of Bashiria was hit. This is where Kurds and Syriac Christians live together pic.twitter.com/m284freqSQ

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 9, 2019