Turski ministar odbrane provocira Grčku?

ANKARA – Turski ministar odbrane Hulusi Akar izazvao je nove kontroverze tvrdeći da se Egejsko more i Kipar nalaze unutar teritorijalnih voda Turske, prenosi grčki list Katimerini.

„Mi kontrolišemo more i morsko dno. Crno more, Egejsko more, istočni Mediteran, što takođe uključuje i Kipar“, istakao je Akar.

On je dodao da ove oblasti leže u turskoj sferi interesa, te da Turska ima odgovornost da obezbedi mir i stabilnost.

Ovo izjava je usledila nakon jučerašnje posete grčkog ministra spoljnih poslova Jorgosa Katrugalosa Turskoj i njegovog sastanka sa turskim kolegom Mevlutom Čavušogluom u Antaliji.

Katrugalos je tokom susreta rekao da Grčka priznaje da Turska, kao i Grčka, prema međunarodnom pravu, ima pravo na eksploataciju Mediterana.

U odnosu na kiparsko pitanje, turski ministar spoljnih poslova Čavušoglu je najavio više sastanaka sa Katrugalosom.

(Tanjug)