Tužno: Mali heroj – dečak stradao u požaru dok je pokušavao da spasi paralizovanog oca

Tomas Kamings (13) u Oklahomi iz požara je pokušavao da spase svog paralizovanog oca Džejmsa (60), ali nijedan nije preživeo, objavila je policija, prenosi Daily Mail.

2 people, 1 dog perish in overnight house fire in S.W. Oklahoma City https://t.co/Bl30OCYYvW pic.twitter.com/ZuIBpwrbu0

Okružni šerif Marti Grišam je rekao da je kuća planula u 1 ujutro u sredu. S poginulima u kući je bila i 16-godišnja dečakova sestra.

Devojčicu je probudio dim u sobi. Otrčala je po pomoć kod komšija, a njen brat je pokušavao da spasi oca koji je u kolicima. Kad su vatrogasci stigli i ugasili vatru, bilo je već prekasno.

Two people killed in house fire in southwest Oklahoma City – https://t.co/PUFzihCcJz: https://t.co/PUFzihCcJz Two people killed in house fire in… https://t.co/72IlsmkhdC

