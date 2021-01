Tviter, Fejsbuk i Instagram blokirali Trampa, preti mu brisanje naloga

Tviter je blokirao nalog Donalda Trampa na 12 sati ukoliko ne ukloni sporna tri tvita. Kako je saopšteno iz Tvitera, ukoliko sporni tvitovi ne budu uklonjeni, postoji mogućnost da Trampov nalog bude potpuno uklonjen.

Iz kompanije Tviter nije saopšteno o kojim se Trampovim tvitovima radi. Kako su naveli, nalog će biti zaključan 12 sati pošto Tramp izbriše sporne tvitove, a ukoliko to ne uradi, postoji mogućnost da nalog ostane zaključan.

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021