U Alžiru skup povodom prve godišnjice protesta protiv vlasti

Alžirci su danas masovno izašli na ulice 53. petka zaredom, i to dan uoči prve godišnjice protesta protiv vlasti koji su doveli do ostavke dugogodišnjeg predsednika Abdelaziza Butefliku, ali ne i do tražene promene „vladajućeg sistema“.

Skup na kojem je bilo više ljude nego prethodnih nedelja, održan je u centru glavnog grada na mestu gde je bio prvi skup 22. februara 2019. godine.

„Nismo došli da slavimo, već da vas oteramo“, skandirali su okupljeni, medju kojima su neki došli sa porodicom.

Alžirci su pre godinu dana spontano izašli na ulice u gradovima širom zemlje, nezadovoljni posle najave Buteflike, odsutnog na političkoj sceni posle moždanog udara, da se peti put kandiduje na predsedničkim izborima.

Posle šest nedelja protestnog pokreta nazvanog Hirak, Generalštab alžirske vojske je zatražio ostavku predsednika, što je Buteflika učinio 2. aprila.

Vojska, koja je tada kontrolisala zemlju, odbacila je zahteve protesta o promeni sistema i pojačala hapšenja.

Novi predsednik Alžira Abdelmadžid Tebun, nekada blizak bivšem predseniku a koji je pobedio na predsedničkim izborima u decembru, odao je priznanje protestnom pokretu navodeći da je sprečio potpuni „kolaps zemlje“. Dodao je da će sprovesti zahteve tog pokreta.

Medjutim, demonstranti u tekstu objavljenom kao „Manifest 22. februara“ navode da treba nastaviti okupljanje. Protestni pokret odbija da promenu sistema sprovode sadašnje vlasti.

U manifestu se osudjuju „agresivne mere“ protiv novinara, aktivista i demnstranata i dodaje da Alžirci žele da se njihovom državom transparetno upravlja.

S druge strane, protestnom pokretu koji je neformalnog karaktera bez organizovane strukture i vodja, preti zasićenje i umor ukoliko ne razmotri kako će delovati u budućnosti, ocenjuje Frans pres.

Francuska agencija dodaje da bez obzira da li će pokret pružiti ruku Tebunu ili će se strukturisati, Hirak je već imao rezultate. Otišao je Buteflika posle 20 godina vladanja tokom kojeg otpor prema vlastima bio nemoguć.

