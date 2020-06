U Americi rušili statue, vukli ih po ulici, jednu „obesili“ na banderi (video)

Demonstranti u Americi rušili spomenike u nekoliko gradova.

U Vašingtonu oboren je spomenik generalnu Konfederacije Albertu Pajku, a u gradu Rali, prestonici savezne države Severna Karolina, srušene su dve statue posvećene vojnicima koji su se u vreme američkog građanskog rata (1861-1865) borili na strani poražene Konfederacije.

And protesters just toppled the Albert Pike statue in DC pic.twitter.com/gEzJm0OYjd

— Perry Stein (@PerryStein) June 20, 2020