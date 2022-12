U Briselu nagrada „Saharov“ dodeljena narodu Ukrajine

BRISEL – Narod Ukrajine dobio je danas u Briselu godišnju nagradu Evropskog parlamenta „Saharov“ za slobodu misli, u čast njihove borbe protiv ruske invazije.

„Ne postoji niko ko bi više zasluživao ovu nagradu“, rekla je predsednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola na dodeli nagrade ukrajinskom narodu, koja je uručena predstavnicima ukrajinskog civilnog društva.

Metsola je istakla da je to nagrada za sve one Ukrajince koji su izgubili rođake i prijatelje u ratu, za sve one Ukrajince koji se bore za ono u šta veruju, preneo je Rojters.

Narod Ukrajine na dodeli nagrade predstavljali su osnivač dobrovoljačkog sanitetskog korpusa pod nazivom „Tairini anđeli“ Julija Pajevska, borac za ljudska prava Oleksandra Matvijčuk i prognani gradonačelnik

okupiranog grada Melitopolja Ivan Fedorov.

„Veoma je simbolično što su ove godine hrabri ljudi iz

Ukrajine dobili nagradu „Saharov“, rekla je Matvijčuk, koja je

zajedno sa Fedorovim tražila još veće isporuke oružja za Ukrajince.

Nagrada uključuje novčani iznos od 50.000 evra koji će biti podeljen predstavnicima ukrajinskog civilnog društva.

Nagrada, nazvana po pokojnom sovjetskom disidentu Andreju Saharovu, dodeljuje se od 1988. godine pojedincima i organizacijama koji brane ljudska prava i slobode.

Nagrada je prošle godine dodeljena kritičaru Kremlja Alekseju Navaljnom, koji izdržava zatvorsku kaznu od 11 i po godina u blizini Moskve.

Evropski parlament je ovogodišnjeg dobitnika nagrade „Saharov“ proglasio u oktobru.

(Tanjug)

