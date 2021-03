U Denveru otkazano 2.000 letova zbog snežne oluje

Oko 2.000 letova otkazano je ovog vikenda na medjunarodnom aerodromu u Denveru zbog velike snežne oluje koja je pogodila region.

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na oluju, navodeći da se očekuje da će od Denvera do Boldera u američkoj saveznoj državi Kolorado, od subote popodne do nedelje uveče napadati od 46 do 61 centimetara snega, a u podnožju planine Front Rendža (Front Range) i do 76 centimetara.

Ministarstvo saobraćaja u Koloradu upozorilo je na zatvaranje puteva i zatražilo od ljudi da ne kreću na put ako to nije neophodno.

Portparolka medjunarodnog aerodroma u Denveru izjavila je da je juče otkazano oko 750 letova, a danas svih 1.250.

(Beta)

