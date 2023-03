U finišu kampanje u CG, kandidati za nijasu zaoštrili retoriku

PODGORICA – U finišu predizborne kampanje za predsednika Crne Gore kandidati su za nijansu zaoštrili retoriku pa je aktuelni predsednik i pretendent na još jedan predsednički mandat Milo Đukanović izjavio da njegovim izborom Crna Gora neće zabasati u tmine „srpskog sveta“, jer njihov evropski put obasjava luča građanske, antifašističke, multietničke i evropske države.

Đukanović je to kazao na završnoj konvenciji u Bijelom Polju i dodao da su ovi izbori „istorijska šansa koja ne sme biti propuštena.

Ponovo je obećao da će, ako bude izbran, Crnu Goru uvesti u Evropsku niju.

„Suočavali smo se s našim, kao i regionalnim, i problemima koje Unija ima. Poznat mi je svaki korak koji smo prošli u procesu integracija, kao što znam svaki korak koji nam je preostao do krajnjeg cilja“, tvrdi Đukanović, saopšteno je id DPS-a.

Kako kaže, „do njegovog ostvarenja nije ostalo još mnogo, ali mrak je najgušći pred svitanje“.

„Moji takmaci su više opsednuti iluzijom da ja izgubim, nego da oni pobede. Oni se ne libe da kažu da im jedino još ja stojim na putu u njihovim naumima da ‘oslobode’ Crnu Goru“, naveo je Đukanović.

Đukanović, koji je kao lider DPS duže od trideset decenija naizmenično na funkciji premijera i predsednika države, tvrdi da „treba staviti tačku na ovo žalosno propadanje Crne Gore koje traje više od dve i po godine“, odnoso od parlamentarnih izbora kada je njegova DPS oterana u opoziciju.

Kandidat DF-a za predsednika Crne Gore Andrija Mandić kazao je da mu je prioritet pomirenje Crne Gore, borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i unapređenje ekonomije. On je kazao da će se u drugom krugu predsedničkih izbora naći sa aktuelnim šefom države i liderom DPS-a Milom Đukanovićem.

Mandić je u sinoćnjem intervju Parlamentarnom kanalu kazao da nakon pobede nad, kako kaže, autokratskom vlašću u Crnoj Goiri će se situacija potpuno promeniti.

„Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala je drugi prioritet jer je Crna Gora prepoznata kao zemlja gde je to postala endemska bolest”, rekao je Mandić i poručio da je važno da Đukanović ne pobedi i ne bude više predsednik.

O najavljenom TV duelu sa Đukanović, Mandiće je rekao da je prirodno da razgovaraju o budućnosti Crne Gore, ali i da se, kako je kazao, osvrnemo i na prošlost.

“Naš cilj je članstvo u EU. Važno je da Crna Gora bude deo Incijative Otvoreni Balkan. Snažno podržavamo tu inicijativu“, rekao je Mandić.

Prva zemlja koju bi posetio kao predsednik Crne Gore, Mandić kaže da su to – Brisel i Beograd.

Mandić je rekao i da pomirena Crna Gora predstavlja najbolji model za naprednu budućnost zemlje, ističući da kao predsednik države neće praviti razlike među ljudima i insistiraće na ekonomiji, borbi protiv korupcije, boljem životu i boljoj saradnji u regionu.

„Pružamo ruku svima, i to ne iz pozicije nemoćnog, nego iz pozicije onoga ko je pobedio na izborima tako da je to važan i kvalitetan iskorak“, istakao je Mandić.

Predsednički kandidat Ujedinjene Crne Gora, Goran Danilović, je u intervjuu za Portal IN4S rekao da nema saradnje sa Đukanovićem.

„Ne smemo imati kratko pamćenje. Kratko pamćenje u politici znači dugoročnu nepravdu. On mora da posluži i kao primer da ko god odluči da uđe u politiku da bi se obogatio i na paroli “zavadi pa vladaj”, će zakonski odgovarati. Ukoliko to ne uradimo i ako mu zaboravimo sve što je do sada učinio, bojim se da će to ostaviti trajan trag ne samo na politiku Crne Gore, već i na narod. Obećali smo ljudima da će on zakonski odgovarati za sve što je do sada učinio građanima Crne Gore i to moramo ispuniti. Ne smemo imati kratko pamćenje“, rekao je Danilović.

Dodao je da je srpski narod bio diskrimisan u sopstvenoj državi, koju su gradili i izgradili njihovi preci, ali su bile diskriminisane i nacionalne manjine koje su, od strane bivše vlasti, tretirane kao pogonsko gorivo i ćutljivi svedoci za lične interese nekolicine vlastodržaca.

Predsednički kandidat Demokrata Aleksa Bečić je u

osvrtu na svog protivkandidata tokom predizborne posete Baru istakao da, umesto utemeljivanja Bara kao grada Stare masline i lučkog centra ovih prostora, on je radio sve da Bar postane grad šverca i klanova, “po čemu je nažalost našu luku međunarodna javnost prepoznavala godinama”.

Baranima je poručio da ne želi da bude samo njihov predsednik, već, kako je rekao, vaš prijatelj i saveznik.

„Zato ovo nisu izbori za predsednika, ovo je izbor između mafijaških podanika i narodnih saveznika”, kazao je Bečić.

Ovo je, kazao je, borba jednog čoveka, koji je kao zli car iz bajke pokušao da nas zaustavi, a mi smo zaustavili njega, baš zato što je lišen svih onih vrednosti na kojima počiva naša tradicija, ali i na kojima treba da počiva naša budućnost.

Predsednički kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović poručio je da žali jer Đukanović misli da su oni opsednuti njime.“Đukanović se žali da smo njime opsednuti, samo ukazujem na to ko nam tri decenije prazni džepove“, rekao je Milatović na konvenciji u Bijelom Polju.

„Znamo i čija sestra je posrednik za sve poslove sa inostranim firmama. I čiji brat drži banku i kakve i čije pare kroz nju prolaze. Ko zida oblakodere bez građevinske dozvole, i sa čijom usmenom dozvolom“, kazao je Milatović.

Poručio je da je Đukanović svim građanima Crne Gore ukrao godine, mir, šanse, prilike za uspehom.

“Čovek bez dana radnog staža, osim što se prebacivao iz premijerske u fotelju predsednika. A njega ova zemlja ni ne zanima, interesuje ga samo da još pet godina on i njegova biznis-partija politički prežive. Nema tu ni ‘C’ od Crnogoraca”, naveo je, između ostalog, Milatović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.