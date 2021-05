U HR 400.000 manje Srba u odnosu na popis iz 1991.

ZAGREB – U Hrvatskoj danas živi preko 400.000 manje Srba u odnsu na popis iz 1991., a uzrok tome je nemogućnost zapošljavanja u oblasti u kojoj su Srbi naseljeni, loša infrastruktura, uništena naselja, siromaštvo, udaljenost od većih centara i ostarelo stanovništvo, kaže naučni saradnik Instituta za migracije i etničke usluge Filip Škiljan.

Prema rečima Škiljana, proces nestajanja Srba u Hrvatskoj je počeo njihovim stradanjem od 1941.

Prema popisu iz 1991, Srba u Hrvatskoj bilo je 581.663 ili 12,16 odsto, a prema prvom posleratnom popisu 2001. to smanjenje se nastavlja pa ih na popisu iz 2011. ima 186.633 ili 4,36 odsto.

Prosečna starost Srba u Hrvatskoj u 2011. je bila viša za 12 godina, odnosno imaju 53,1 godinu.

Škiljan kaže da će na predstojećem popisu broj Srba biti još manji.

„Prema procenama profesora Anđelka Akrata, na teritoriji Hrvatske u 2021. godini biće 3.882.700 stanovnika, što je pad od preko 400.000 u poslednjih deset godina ili 9,5 odsto stanovništva. Ako bi se to desilo Srbima u Hrvatskoj, to bi značilo da bi njihov broj na sledećem popisu bio između 168.000 i 169.000, što je takođe 9,5 odsto manje nego 2011.“, kaže on.

Što se starog stanovništva tiče, njihova smrtnost je veća od proseka za hrvatske državljane, a natalitet je manji, pa bi zbog mogućeg većeg demografskog gubitka u poslednjih deset godina taj broj mogao da bude manji od 165.000, kaže Škiljan za portal hrvatskog nedeljnika Novosti.

Upitan šta vlasti treba da urade da uspore demografski pad, Škiljan kaže da ne postoje koherentni planovi za demografsku obnovu Hrvatske, a kamoli za demografsko obnavljanje oblasti u kojima još uvek žive samo stari ljudi. „Nemogućnost zapošljavanja u oblasti u kojoj žive Srbi, loša infrastruktura, uništena naselja, siromaštvo, udaljenost od većih centara i ostarelo stanovništvo razlozi su zbog kojih nema mlade populacije u oblastima u kojima su nekada živeli Srbi, ili gde sada čine većinu“, kaže Škiljan.

U istočnoj Slavoniji i Baranji, prema njegovim rečima, ima nešto mlađeg srpskog stanovništva, ali se ovde radi i o manjem broju, jer se mladi pripadnici srpske nacionalne manjine seli iz ekonomskih razloga.

(Tanjug)

