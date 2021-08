U HR podele i oko obeležavanja Oluje

KNIN – Ovogodišnje obeležavanje godišnjice vojno-policijske akcije Oluje, tokom koje je iz Hrvatske proterano između 200.000 i 250.000 Srba, a nešto manje od 2000 njih je ubijeno ili se vode kao nestali, još više je ogolelo podele u državnom vrhu, javnosti i društvu.

Obeležavanje godišnjice Oluje ove godine za razliku od prošle protiče bez prisustva predstavnika Srba, pa se Kninom ori ustaški poklič „za dom spremni“.

Kako su preneli hrvatski mediji, predsednik udruženja 9. bojne HOS-a i njen ratni komandant Marko Skejo i ove godine je godisnjicu obeležio u Kninu uzvikujući „za dom spremni“.

Skejo je, navode, održao govor u kojem je rekao da je „Hrvatska vojska srpskoj kobri satrala glavu“.

„Došli smo se poklonimo našim poginulima, njihovim porodicama i svima živima“, rekao je Skejo, prenela je zagrebačka N1 tv.

„Kao pripadnik 9. bojne HOS-a želim i ovde pozdraviti sve naše poginule starim hrvatskim pozdravom“, rekao je Skejo, koji je potom tri puta uzviknuo „za dom“ dok su mu okupljeni oko njega odgovarali „spremni“.

Inače, Skejo je od ranije poznat po tome što u različitim prilikama koristi ustaški pozdrav „za dom spremni“, a jednom prilikom izjavio je da mu je to jednako kao kada se pozdravlja sa „Hvaljen Isus i Marija“.

„Ono što je za Crkvu ‘Hvaljen Isus i Marija’, to je poklič ‘za dom spremni’ hrvatskom narodu“, rekao je Skejo.

Podseća se da policija u poslednje dve godine nije prijavljivala Skeju zbog uzvikivanja ustaškog pokliča.

Analitičar Žarko Puhovski je komentarišući obeležavanje godišnjice Oluje, koju Hrvatska obeležava kao Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, rekao da se „stvara atmosfera prividne harmonije, a s druge strane cure stvari jer ih u tu harmoniju ne možete ugurati”.

Na pitanje N1 koliko dugo simbolika Oluje može biti pogonsko gorivo za ovakve manifestacije, Puhovski kaže:

“To je dan velike pobede, nema spora, to treba da slavi svaka nacija. Šta znači domovinska zahvalnost? Koja je imenica dovela do prideva domovinska? Kome smo zahvalni? Mi domovini, domovina nama? Premijer kaže da su branitelji i Domovinski rat bili temelj Hrvatske. To nije istina, temelj Hrvatske su prvi izbori i referendum. Da toga nije bilo, ne bi imali šta da se brani”.

Hrvatski portal Index je u komentaru povodom godišnjice Oluje objavio da je ovo još jedno, kako kažu, maltretiranje sa tom vojno-policijskom akcijom.

„Još jedno maltretiranje s Olujom. Neradni dan, državne zastave po retkim balkonima, nešto češće u pasivnijim krajevima, državni protokol u inače mrtvoj provinciji, uvek isti program, govori sa starim, tek malo podgrejanim mislima, mimohodi, budnice“, piše Index i dodaj:

„Predsednik i premijer, dva muškarca koji su u najboljim godinama zaklon od bojišta pronašli u velikom administrativnom stroju mrtvoga diktatora, razmenjivaće otrovne poruke i obasipati visokom državnom pažnjom bivše ratnike, deliti im odlikovanja ili ih koristiti kao sredstvo u međusobnim obračunima. I nepogrešivo prećutkujući , po mogućnosti, slaviti vlastite zločince. Ponekim odlikovanjem, prijemom, toplom rečju, raznim oblicima visoke državne brige“.

Podsećaju da je decenijama tako da je svaki 5. avgust u državnoj režiji isti, do vrha ispunjen lažnom samodopadnošću i glumljenim samopouzdanjem proizvedenim u ime nacije koja bučnije slavi svoju slobodu nego što je konzumira.

Što je više slavnih datuma hrvatske istorije, sve je manje Hrvata.

„Nacionalizam voli dekor: precizno popisuje razloge za proslave i mesta podesna za veselje. Samo što je slavljenika sve manje“, navodi portal, koji se u komentaru tvrdi da je srpsko rukovodstvo iskoristilo proterane krajiške Srbe za svoju političku priču.

„Dvadeset i šest godina kasnije, Hrvati i Srbi nisu se puno opametili. Samo su slabije naoružani“, zaključuje Index.

(Tanjug)

