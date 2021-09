U Hrvatskoj pocela skolska godina, đaci sa maskama u klupama

ZAGREB – U Hrvatskoj je danas počela nova školska godina za oko 460.000 učenika osnovnih i srednjih škola, a među njima je oko 37.000 đaka prvaka.

Za učenike osnovnih škola i ove godine obezbeđeni su besplatni udžbenici, za šta je iz budžeta izdvojeno 158 miliona kuna, prenosi Hina.

Ministar nauke i obrazovanja Radovan Fuks rekao je da učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola morati da nose maske u učionicama, kao i učenici od prvog do četvrtog razreda u gimnazijama, ako u razredu nije osiguran razmak od 1,5 do 2 metra između učenika.

Kako je rekao, maske su obavezne u zajedničkim prostorima poput hodnika, van učionica, školskom prevozu.

Takođe, nastavnici koji su vakcinisani mogu da drže nastavu bez nšenja maske.

(Tanjug)

