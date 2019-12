NURSULTAN – U Kazahstanu je danas Dan žalosti zbog avionske nesreće u kojoj je, prema najnovijim informacijama, poginulo najmanje 12 osoba.

„Predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev proglasio je 28. decembar 2019. nacionalnim Danom žalosti zbog avionske nesreće u blizini Almatija“, objavio je na Fejsbuku portparol predsednika Berik Uali, prenosi Tas s.

Emergency Situations Ministry of the Republic of Kazakhstan via AP

(Tanjug)