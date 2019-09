U Pekingu se otvara najveći aerodrom na svetu

PEKING – U Pekingu se krajem meseca otvara najveći aerodrom na svetu, nakon pet godina izgradnje.

Novo transportno čvorište „Međunarodni aerodrom Peking Dasing“, čija je izradnja koštala 80 milijardi juana (11,3 milijarde dolara), imaće spektakularan terminal u obliku morske zvezde, i biće najveći na svetu budući da se prostire na površini od 700.000 metara kvadratnih, prenosi Raša tudej.

Celokupan aerodrom pokriva površinu od oko 47 kvadratnih kilometara, sa četiri piste i 268 parking mesta za avione.

Novi aerodrom, lociran 46 kilometara južno od pekinškog trga Tjenanmena, trebalo bi da prima do 45 miliona putnika godišnje do 2021. godine, a 72 miliona do 2025. godine.

Postoje, međutim, još ambiciozniji planovi za njegovo širenje, jer se očekuje da poveća svoj kapacitet na 100 miliona putnika do 2040.

Biće to najveća vazduholovna luka na svetu, ali dizajnirana na takav način da nijedan putnik neće morati da hoda više od osam minuta da bi stigao do bilo kakvih vrata.

Aerodrom je dizajnirala britansko-irački arhitekta Zaha Hadid.

Prema CNN-u, bezbednosni kontrolni punktovi biće bliže vratima, uključivaće robote koji će se kretati po terminalu i pomagati korisnicima, i pružati putnicima najnovije informacije o vremenu leta i vremenskim prilikama.

Aerodrom će imati i brzu železnicu sa ekspresnim vozovima kako bi putnici od vazduhoplovne luke do centra grada stigli za manje od 20 minuta.

(Tanjug)