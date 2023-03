U služaju Agrokor nezakonitim proglašen ključni dokaz

ZAGREB – Bivši glavni državnik tužilac Berislav Živković izjavio je danas da nije inenađen odlukom Optužnog veća Županijskog suda u Zagrebu kojom je je finansijsko veštačenje Ismeta Kamala u slučaju Agrokor proglašeno nezakonitim dokazom, što znači da je izuzet ključni dokaz.

“Nakon saslušanja navodnog veštaka Ismeta Kamala bilo je vrlo verovatno da će se dogoditi to što se dogodilo. Izuzet je po meni ključan dokaz. Ja nisam u spisu, ali jasno je da je u privrednom kriminalu finansijsko veštačenje jedan od ključnih dokaza, a ne iskazi svedoka”, rekao je Živković.

Županijsko državno tužilaštvo uzda se u žalbu Visokom krivičnom sudu, ali Živković kaže da je taj sud “već u prethodnoj odluci dao za pravo ovakvoj odluci Županijskog suda“.

“Zato s te strane ne očekujem ništa dobro s aspekta ŽDO-a. Činjenica je da će se nakon odluke Visokog krivičnog suda, koji će verovatno odbaciti žalbu, spis vraća na Županijski sud koji onda ima dve mogućnosti – obustaviti postupak jer nema dokaza ili vratiti spis ŽDO-u na doradu. Mislim da je izvesnije da će biti vraćeno na doradu“, kazao je Živković.

Onda, dodao je, ŽDO ima godinu dana, što se može produžiti za još godinu, da odredi novo veštačenje i popravi optužnicu ili proceni da nema ništa, zavisno o nalazu veštaka”, objasnio je Živković.

Veštačenje je koštalo 1,3 miliona evra, što je praktično bačeno u vetar.

“To je stvar da se istraži. Čija je odluka bila na čiji predlog, zašto je do toga došlo, ja to ne znam. Tehnički je na kraju to neko morao da potpiše, ali puno veće pitanje je od koga je išla inicijativa. Navodno od gospođe koja je sada zaposlena u jednoj firmi… Tu treba istražiti od koga je krenula ideja”, rekao je Živković za zagrebačku N1 tv..

