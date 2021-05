U Sueckom kanau počinju radove na proširenju kanala

KAIRO – Egipat je započeo radove na proširenju druge trake koja omogućava dvosmerni saobraćaj u južnom delu Sueckog kanala, u blizini mesta gde je gigantski brod-kontejner zapeo na šest dana u martu.

Državna uprava Sueckog kanala (SCA) objavila je prošle nedelje da planira da produži drugu traku kanala koja se otvorila 2015. godine za 10 kilometara kako bi postala duga 82 km, a proširiće i produbiti jednu traku na južnom kraju kanala, prenosi Gardijan.

Novi projekat izvodiće najveći bager na Bliskom istoku, Mohab Mamish koji je prošlog meseca stigao u Egipat. Radovi suzapočeti prema uputstvima egipatskog predsednika Abdela Fattaha al-Sisija.

Broda Ever Given dugačak 440 metara bio je zaglavljen u južnom delu kanala od 23. do 29. marta odložio je prolazak stotinebrodova plovnim putem, remetivši globalnu trgovinu.

Neki brodovi bili su primorani da pređu dugačku alternativnu rutu oko Rta dobre nade, zahtevajući dodatno gorivo i druge troškove.

Stotine drugih brodova čekalo je na mestu da se blokada završi.

(Tanjug)

