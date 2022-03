U UN optužbe Rusiji zbog napada na nuklearnu centralu u Ukrajini, Rusija odbacuje odgovornost

Ruski napad na lokaciju gde se nalazi ukrajinska nuklearna centrala predstavlja „pretnju za celu Evropu i svet“, rekla je danas američka ambasadorka u UN Linda Tomas-Grinfeld, dok je Rusija demantovala odgovornost za taj dogadjaj.

„Bogu hvala svet je izbegao nuklearnu katastrofu“ noćas, rekla je američka ambasadorka na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN sazvanoj zbog napada na centralu koji je ona nazvala „neodgovornim“ i „opasnim“.

Prema njenim rečima „ne samo da (Vladimir Putin) nije slušao“ pozive da prekine invaziju na Ukrajinu „nego smo prisustvovali novoj opasnoj eskalaciji koja predstavlja ogromnu pretnju za celu Evropu i svet“.

Ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzja odbacio je tvrdnje Ukrajine i Zapada prema kojima je Moskva odgovorna za napad, i rekao da su to „laži“. One su „deo kampanje laži“ protiv Moskve, rekao je on.

On je dodao da je Ukrajina odgovorna za požar koji je izbio na lokaciji gde se nalazi nuklearna centrala Zaporožje, na jugu te zemlje.

Ruski ambasador jeste medjutim priznao da su ruski vojnici učestvovali u borbama u toj zoni. Ali on je rekao da se radi o razmeni vatre „lakim oružjem“ koje prema njemu ne uključuje granatiranje. Ambasador je rekao da je bezbednost nuklearne centrale osigurana, i pozvao Zapad da se „smiri“.

Kineski ambasador u UN Džang Džun rekao je da medjunarodna zajednica treba da „zadrži hladnu glavu i ostane racionalna“, i da ne treba da „doliva ulje na vatru“, pozivajući na dijalog.

Tokom hitne sednice Saveta bezbednosti sazvane na zahtev Britanije, britanska ambasadorka Barbara Vudvard je istakla da nema nikakve sumnje da su „ruske snage napale“ centralu Zaporožje, koja je najveća nuklearka u Evropi.

Na početku sednice Rozmeri DiKarlo, pomoćnica generalnog sekretara UN za politička pitanja istakla je da su „napadi na nuklearne lokacije protivne medjunarodnom humanitarnom pravu“.

Generalni direktor Medjunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi putem video veze iz aviona na putu za Iran istakao je „značaj“ 15 nuklearnih centrala u Ukrajini.

On je ponovio da je spreman da ode u Ukrajinu na mesta gde su nuklearne centrale i da je uputio taj zahtev Ukrajini i Rusiji koji ga „razmatraju“. Po njegovim rečima misija IAEA bila bi ograničena na proveravanje „bezbednosti“ centrala, i ne bi imala politički karakter.

Prema navodima Ukrajinaca centrala Zaporožje pogodjena je noćas ruskom artiljerijskom vatrom. Pogodjene su propratne zgrade pored centrale gde je izbio požar.

Danas je ruska vojska zauzela centralu. Ukrajinsko regulatorno telo je saopštilo da je požar koji je pogodio jednu laboratoriju i zgradu za obuku ugašen i da nije detektovano nikakvo radioaktivno curenje.

(Beta)

